На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 19 ДТП

Так, 27 августа, на 33-м километре автодороги Норильск-Алыкель водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель и пассажиры получили травмы. Госавтоинспекторы установили, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, что и послужило причиной аварии.

Дорожные полицейские напоминают норильчанам: «Уважаемые водители! Будьте максимально внимательны на дорогах и во дворах, где дети катаются на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности».