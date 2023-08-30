МАУ ИЦ «Норильские новости»

На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 19 ДТП

На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 19 ДТП

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На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 19 ДТП

В авариях шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

На прошлой неделе в Большом Норильске зарегистрировано 19 ДТП

Так, 27 августа, на 33-м километре автодороги Норильск-Алыкель водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель и пассажиры получили травмы. Госавтоинспекторы установили, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, что и послужило причиной аварии.

Дорожные полицейские напоминают норильчанам: «Уважаемые водители! Будьте максимально внимательны на дорогах и во дворах, где дети катаются на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности».

Фото из открытых источников
30 августа в 09:46 630
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