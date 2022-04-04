На публичных слушаниях в Агентстве развития Норильска обсудили новую модель сети общественного транспорта

«В рамках исследования системы пассажирских перевозок летом и зимой проводились замеры пассажиропотока, были определены слабые места существующей транспортной схемы, досконально проанализирована маршрутная сеть, проведено анкетирование, посвящённое качеству транспортного обслуживания, в котором приняли участие почти две тысячи респондентов», — рассказала Виктория Чуланова, заместитель директора АРН по развитию городской среды.

Результаты исследования на слушаниях презентовал Евгений Алексеев, заместитель директора по транспортному планированию и прогнозированию «ЦЭИ-Город». Основными проблемами являются долгое ожидание автобусов на ряде маршрутов, недоступность общественного транспорта для жителей части района Кайеркан, необеспеченность автобусным сообщением некоторых улиц, например ул. Комсомольской.

Экспертные предложения касаются изменения действующих маршрутов и схемы размещения остановочных пунктов, графиков движения автобусов и количества рейсов. Также в числе идей:

– организовать удобные пересадочные узлы в районе Талнах и около хлебозавода в Центральном районе;

– достроить ул. Первомайскую в Кайеркане для продления маршрута движения общественного транспорта и размещения автобусных остановок в пешей доступности жителей дома на ул. Первомайской, 56;

– обеспечить все ключевые остановочные пункты тёплыми павильонами;

– применять единые требования к подвижному составу: использовать автобусы с низким полом на всех маршрутах, разработать фирменный стиль для городских автобусов.

На смену существующим 32 маршрутам, для семи из которых применяется нерегулируемый тариф, предлагается ввести 25 маршрутов с регулируемыми тарифами. Без изменений предлагается оставить маршруты № 4, 6, 40 и 41, для маршрутов № 1А, 1Б, 2, 11, 12, 15, 22, 23, 24 — изменить параметры работы, для маршрутов № 14Б, 17, 22И, 27К, 31Э — изменить номера и параметры работы, 14 существующих нерациональных маршрутов предлагается заменить на семь новых.

Как отметил советник главы Норильска Алексей Яковлев, модернизация системы общественного транспорта уже активно ведётся:

«В рамках обновления парка техники в прошлом году на территорию поступили 20 новых автобусов, ещё 22 поступят в этом году. Темпы поставок новых единиц транспорта будут сохранены в дальнейшем. Важно, чтобы на всех маршрутах, где это только возможно, использовались автобусы большого класса. Начатая в прошлом году установка тёплых остановочных павильонов продолжится, причём их размер будет определяться в зависимости от пассажиропотока на конкретном транспортно-пересадочном узле. Повысив заработную плату водителям НПОПАТ, мы успешно решим кадровую проблему».

В свою очередь, директор АРН Максим Миронов рассказал, что ещё на старте исследования стало понятно, что необходимо комплексно решать проблемы существующей транспортной модели:

«Здорово, что администрацией активно закупаются новые автобусы, появляются тёплые остановочные павильоны, повышается зарплата водителей. Следующий шаг — переход на абсолютно другую систему работы. Мировая практика показывает, что эффективная модель общественной транспортной сети позволяет не только максимально учитывать запросы местных жителей, но и решать проблему перенасыщенности дорог личным автотранспортом».

Эксперты разработали экономическую модель новой системы общественного транспорта, суть которой заключается в разделении функций заказчика и исполнителя и переходе на брутто-контракты. В роли заказчика перевозок, по мнению экспертов, должно выступать подразделение городской администрации, которое, в частности, будет планировать маршрутную сеть, заключать муниципальные контракты с перевозчиками, следить за их исполнением и штрафовать в случае выявления нарушений. Перевозчики, в свою очередь, вместо того чтобы гнаться за количеством пассажиров, сконцентрируются на качественном исполнении муниципальных контрактов (с соблюдением расписания), техническом обслуживании и ремонте автобусов.

Участники публичных обсуждений поднимали вопросы доставки пассажиров на работу и в районы проживания в периоды ограничения движения на автодороге Норильск — Кайеркан по метеоусловиям. Они также предложили увеличить количество автобусов на ряде маршрутов в утренние и вечерние часы пик, уменьшить интервал движения автобусов, которые будут курсировать по ул. Комсомольской и увеличить количество поездок, предусмотренных разными тарифными планами.

В рамках дискуссии было отмечено, что новая транспортная модель нацелена на повышение комфорта граждан, она даст возможность оперативно перераспределять единицы транспорта между маршрутами и будет трансформироваться в соответствии с меняющимися потребностями жителей Норильска. Гибкое тарифное меню позволит избежать увеличения расходов горожан на проезд в автобусах.

Переход на новую транспортную модель планируется начать летом 2023 года.