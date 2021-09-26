На пути к «зелёной» экономике

Форум состоялся в Москве. Его участники, в числе которых были менеджеры высшего звена российских и международных компаний, руководители профессиональных сообществ и профильных экспертных организаций, обсудили перспективы внедрения экологически ориентированных моделей в экономику, а также вопросы профильной безопасности промышленного производства в нашей стране.

По мнению участников форума, ключевыми факторами устойчивого развития и конкурентоспособности предприятий являются обеспечение экологической безопасности производства, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Об этом шла речь на пленарной сессии «Зелёная» промышленность: на пути к повышению экологической эффективности компаний», где «Норникель» представлял старший вице–президент компании по устойчивому развитию Андрей Бугров.

«Все, что компания делает в плане экологических изменений, это не по принуждению, это не ответ на внешнее давление потребителей, банков или инвесторов, а внутреннее понимание необходимости таких преобразований. На это нацелена наша обновленная экологическая стратегия», — отметил он. Спикер рассказал, что удалось сделать для улучшения экологии на территориях присутствия компании. Так, в 2020 году был закрыт плавильный цех в посёлке Никель, что позволило устранить выбросы в приграничной зоне с Норвегией, то же самое сделали и с устаревшим производством в Мончегорске. Благодаря этому на Кольском полуострове удалось снизить на 85 процентов выбросы диоксида серы, а к 2030 году планируется сокращение на 95 процентов.

«Компания довольно давно и системно занимается вопросами экологии, — подчеркнул Андрей Бугров. — Ещё в 2016 году мы закрыли в Норильске устаревший Никелевый завод, который являлся одним из основных источников загрязнения атмосферы города, выбрасывая почти 400 тысяч тонн диоксида серы в год, а подготовка к этому мероприятию началась в 2013 году. Это было беспрецедентное решение для компании, потребовавшее немалых финансовых ресурсов».

Сегодня флагманский проект компании — «Серная программа 2.0», не имеющий аналогов в мире. Его ключевые точки: 2023 год — выбросы будут сокращены на 45 процентов, в 2025–м — на 90 процентов, а в 2030–м — на 99 процентов. Общая сумма вложений в «Серную программу» — около 250 миллиардов рублей, что составляет почти половину стоимости федерального проекта «Чистый воздух». Компания на своём сайте регулярно сообщает о том, как ведётся строительство цехов.

В целом на финансирование экологических проектов «Норникель» до 2030 года направит более шести миллиардов долларов. Это и охрана атмосферного воздуха, и сокращение выбросов и загрязняющих веществ, борьба с изменениями климата и снижение выбросов парниковых газов, управление водными ресурсами, «хвостами» и отходами, а также восстановление почвы и сохранение биоразнообразия.

Не обошёл вниманием Бугров и инцидент с разливом дизтоплива в Норильске в прошлом году. «Нам удалось избежать более серьёзных последствий, которые могли бы иметь место. Эта авария указала нам на недостаточность наших усилий в области промышленной безопасности и сохранения окружающей среды. Мы сделали выводы. По сути, речь сейчас идёт о формировании полностью интегрированной системы экологической безопасности вместо использования традиционного набора проектов и действий, не обладающих нужной степенью эффективности», — пояснил Бугров.

Компания ставит перед собой весьма амбициозные задачи — добиться лидирующих позиций в металлургической отрасли по снижению удельных выбросов углекислого газа. В частности, в условиях расширения производства планируется сохранение абсолютного объёма выбросов парниковых газов производственными предприятиями на уровне ниже десяти миллионов тонн СО2. Кроме того, важная часть движения компании в сторону глобального тренда на переход к «зеленой» экономике — выпуск углеродно–нейтрального никеля. Объём первой партии этой продукции составил 5000 тонн никелевых катодов.

«Реализация мероприятий по снижению выбросов парниковых газов позволила компании распределить сэкономленные тысячи тонн выбросов углекислого газа на производство углеродно–нейтрального никеля. В том числе благодаря модернизации гидроэлектростанций, питающих производственные объекты «Норникеля», ремонту энергетического оборудования, внедрению автоматизированных систем контроля и учёта снижения тепловых потерь в зданиях и трубопроводах и выводу из эксплуатации устаревших энергоблоков. В результате повышения энергоэффективности группа «Норникель» сократила выбросы диоксида углерода почти на 47 тысяч тонн, что подтвердила аудиторская компания Ernst & Young. А методика расчёта прошла верификацию немецкой консалтинговой фирмы «Сфера», — сообщил Андрей Бугров.

Объём углеродно–нейтральных партий будет расти по мере сокращения выбросов и верификации углеродной экономии аудитором. До конца года компания планирует выпустить до 10 000 тонн углеродно–нейтрального никеля.

«Мы считаем, что таким образом способствуем переходу к «зеленой» экономике», — резюмировал старший вице–президент по устойчивому развитию «Норникеля».