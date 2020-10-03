На работу с улыбкой

Вот и в Норильске вряд ли найдётся человек, не сталкивавшийся с подобными сложностями. Как же быстро вернуться в строй?

Ещё совсем недавно вы грелись на пляже, наслаждаясь морем и солнцем, и вот уже плетётесь на работу в потоке таких же, как вы, сонных полузомби. От сказочного отпуска остались лишь весёлые воспоминания и красивые фото в соцсетях. Впереди — целый год суровых будней... От таких мыслей немудрено и в депрессию впасть, что со многими так или иначе и происходит.

Однако психологи давно выработали несколько простых правил, которые помогут настроиться на рабочий лад без серьёзных последствий для здоровья, а главное — для психики.

Отдых есть отдых

Отпуск — это время, когда человек сбрасывает с плеч груз забот, расслабляется душой и телом — приходит в себя. Если удаётся хорошо отдохнуть, то и с выходом на работу особых проблем не возникает. А если вы потратите свободное время на решение «важных вопросов», отдохнуть вы, конечно же, не сможете. Например, если затеете капитальный ремонт, возьмёте подработку или поедете копать картошку.

Впрочем, всё зависит от внутренних ощущений. Если что-то идёт через силу — значит, в отпуске вы продолжаете работать. А если деятельность доставляет вам удовольствие, то это всё же отдых, как ни крути. Только не забывайте высыпаться! В идеале психологи советуют хотя бы две недели отпуска провести максимально отвлечённо от дел, а уж потом можете позволить себе и усиленно потрудиться. Иначе сбросить накопленную за год усталость не получится.

Ну и, конечно, уходя в отпуск, не стоит оставлять «хвосты». Кипы бумаг на рабочем столе будут сниться вам по ночам, а чем ближе к окончанию отпуска, тем грустнее будет от понимания того, что со всем этим багажом скоро придётся разбираться. Этот маленький психологический червячок может сильно проесть мозг.

Правила адаптации

Самая распространённая ошибка у норильчан — возвращение из отпуска впритык: самолёт прилетает в субботу, а в понедельник уже нужно выходить на работу. Есть среди моих знакомых и те, кто тащился на работу прямо из аэропорта. Поступая так, человек создаёт сам себе кучу сложностей. Мало кто из северян отдыхает непосредственно в Москве, а значит, до родного дома — несколько перелётов, а это серьёзный недосып и психологическая нагрузка, после которых нужно хотя бы пару дней приходить в себя. Отдыхать норильчане предпочитают на югах, а после жаркого климата и палящего солнца организму нужно около пяти дней на реаклиматизацию. То же с водой и пищей: ведь в отпуске многие привыкли ни в чём себе не отказывать — поэтому организму необходимо время освоиться. Оба эти процесса серьёзно влияют на самочувствие и, соответственно, на работоспособность.

Самое простое решение — приехать минимум за пять дней до выхода на работу. Это позволит отоспаться после дороги, разобрать вещи, забить продуктами отключённый на время отпуска холодильник, да и просто успокоиться. Кроме того, вас наверняка начнут осаждать друзья и родственники с просьбой поделиться впечатлениями. Хороший временной люфт поможет без серьёзного ущерба для сна и здоровья перенести все визиты вежливости. Важный момент — последние два дня до выхода на работу специалисты советуют приберечь исключительно для себя: не собираться с друзьями, не затевать генеральную уборку. Лучше просто погулять, поваляться дома перед телевизором и пораньше лечь спать.

Не секрет, что северяне стараются по максимуму провести отпуск на материке и откровенно не хотят возвращаться домой заранее. Чтобы усилить тягу к родным пенатам, психологи советуют применять мотивационную уловку — оставить для себя дома небольшой подарок. Если речь идёт о девушках, это может быть модное платье или туфли, которые идеально подойдут к тому сезону, в который вы вернётесь. Для мужчин это могут быть новые шины или магнитола, удочка и новые снасти. Я, как геймер, перед поездкой обязательно покупаю новую компьютерную игру. Когда знаешь, что дома тебя ждёт что–то интересное, то и возвращаться в Заполярье куда приятнее. Только покупки надо делать заранее, так как после отпуска у вас может просто не остаться денег.

Ещё одна ошибка — выходить на работу в понедельник. Бросаться с места в карьер не советуют и психологи. Даже при не слишком напряжённом графике отпахать сразу полноценную трудовую неделю будет тяжеловато. Идеальный вариант, если первый рабочий день выпадет на среду или четверг: пара трудовых будней, и опять выходные. Это поможет более плавно войти в рабочий режим.

Как бы вы ни старались в первый день с головой погрузиться в дела — не получится. Во–первых, сотрудники в любом случае засыплют вас вопросами об отдыхе, затем начнут делиться местными новостями. Опередите коллег: быстренько расскажите им, где и как провели отпуск, покажите интересные фото, дайте возможность выговориться им самим.

В первые рабочие дни возьмите на себя необходимый минимум — не сидите допоздна, не берите работу на дом, даже если у вас есть такая жестокая по отношению к себе привычка. Дайте себе отдых после работы! Выйдя из офиса, оставляйте там все мысли о нём.

Не повод для грусти

Проблема, вызывающая серьёзный дискомфорт — ощущение, что жизни после отпуска нет: работа — дом — работа. Чтобы сломать этот стереотип, важно заранее спланировать досуг. Если вы поступили мудро и прибыли на неделю раньше выхода на работу, это будет несложно. Например, ничто не мешает купить билеты на грядущие театральные премьерына пару месяцев вперёд. Неплохо заранее приобрести абонемент в тренажёрный зал: физические нагрузки позволят быстрее прийти в тонус, сбросить пару лишних килограммов, набранных за лето. Всё это только улучшит настроение.

Можно составить список дел на ближайшее время: сходить в баню с друзьями, посетить тир, получить водительские права, выбраться с ночёвкой в тундру. Если этот список будет постоянно в поле зрения (на холодильнике или зеркале), это заставит вас действовать более активно, а не валяться на диване.

На помощь придут и настои целебных трав. Специалисты советуют поддержать организм такими лекарственными растениями, как женьшень, китайский лимонник, валериана и пустырник. Включите в рацион полезные каши, диетические сорта мяса, кисломолочные продукты, овощи и фрукты. В преддверии скорого выхода на работу настроение может испортиться. На помощь вам придут источники серотонина — бананы и шоколад.

Отлично помогает развеять ощущение замкнутого круга и хобби. Подойдёт что угодно: от вышивания крестиком до создания скульптур из металлолома. Главное — позитивные эмоции, которые вы получите в процессе. Как говорится, счастливый работник — хороший работник, ведь положительный настрой увеличивает производительность труда.

Всё получится

Жизнь продолжается, и выход на работу не должен сопровождаться ощущением того, что её качество ухудшилось. Влиться в рабочие будни без долгой раскачки поможет медитация. Устройтесь поудобнее, закройте глаза и мысленно вернитесь в те дни, когда энергия била через край, когда вы легко решали все стоящие перед вами задачи. Ощутите заново то чувство полёта, которое вы испытывали, добиваясь профессиональных успехов. Начинайте так каждый день после выхода на работу, пока не почувствуете прилив энергии для новых достижений.

Подумайте, куда вы хотите поехать в следующий отпуск. Работа — средство, которое поможет осуществить вашу новую мечту. И всё у вас обязательно получится!