На расчистку русла реки Амбарной из федерального бюджета будет направлено более 90 млн рублей

Так, по словам и. о. министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, в следующем году на экологические мероприятия направят 1,7 млрд рублей. На эти средства запланировано обустроить не менее 300 контейнерных площадок накопления отходов, а также приобрести порядка 1,2 тысячи единиц контейнерного оборудования для муниципальных образований края.

Кроме того, на эти деньги проведут капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений на водоёмах. Одним из запланированных объектов станет плотина на ручье Портовом в посёлке Диксон.

Расчистка русла реки Амбарной протяжённостью три километра запланирована на 2025 год. Напомним, она пострадала в результате аварии на территории ТЭЦ-3 в 2020 году. На экологическое мероприятие из федерального бюджета будет направлено более 90 млн рублей. Работы пройдут в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Члены правительства края утвердили госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2024-2026 годы.