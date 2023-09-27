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На расчистку русла реки Амбарной из федерального бюджета будет направлено более 90 млн рублей

На расчистку русла реки Амбарной из федерального бюджета будет направлено более 90 млн рублей

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На расчистку русла реки Амбарной из федерального бюджета будет направлено более 90 млн рублей

В краевом правительстве рассмотрели проект госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2024-2026 годы. Общий объём финансирования программы на три предстоящих года составит 4,3 млрд рублей.

На расчистку русла реки Амбарной из федерального бюджета будет направлено более 90 млн рублей

Так, по словам и. о. министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых, в следующем году на экологические мероприятия направят 1,7 млрд рублей. На эти средства запланировано обустроить не менее 300 контейнерных площадок накопления отходов, а также приобрести порядка 1,2 тысячи единиц контейнерного оборудования для муниципальных образований края.

Кроме того, на эти деньги проведут капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений на водоёмах. Одним из запланированных объектов станет плотина на ручье Портовом в посёлке Диксон.

Расчистка русла реки Амбарной протяжённостью три километра запланирована на 2025 год. Напомним, она пострадала в результате аварии на территории ТЭЦ-3 в 2020 году. На экологическое мероприятие из федерального бюджета будет направлено более 90 млн рублей. Работы пройдут в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Члены правительства края утвердили госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на 2024-2026 годы.

Фото Владимир Макушкин
27 сентября в 16:21 780
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