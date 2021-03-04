На развитие города «Норникель» выделил ещё 150 миллиардов рублей

С просьбой об этом к президенту «Норникеля» обратился глава Норильска Дмитрий Карасев, отметив, что только сейчас, после подписания четырёхстороннего соглашения, финансирование которого составляет 120 миллиардов рублей, проведя всесторонний анализ, стало понятно, в каких дополнительных мероприятиях, не вошедших в комплексный план, нуждается город.

Дело в том, что не все инвестиции и программы, необходимые Норильску, вошли в четырёхстороннее соглашение.

Во время визита в Норильск Владимир Потанин встретился с Дмитрием Карасевым. Они обсудили конкретные проекты, реализация которых, по мнению градоначальника, была бы очень полезна заполярному городу. Согласившись с важностью инициатив, озвученных мэром города, президент «Норникеля» предложил реализовывать их в форсированном темпе до 2024 года и разработать перспективную программу до 2035 года.

Говоря о новом имидже компании и облике Норильска, Владимир Потанин обратил внимание на то, что в первую очередь логично начать формировать новую городскую среду, которая была бы благоприятна для проживания, и компания была бы хорошим работодателем.

Договорившись о дополнительных инвестициях, Дмитрий Карасев и Владимир Потанин перешли к вопросам реализации четырёхстороннего соглашения, подписанного в Москве 20 февраля. И сегодня в присутствии градоначальника и президента «Норникеля» в Оганере был дан старт реализации программы реновации.

Для свершения масштабных проектов требуются свежие силы - в том числе и подготовленные в местном вузе. И возможно, как сказал Владимир Потанин на встрече, Норильский государственный индустриальный институт сможет получить статус университета. А «Норникель» со своей стороны готов сделать всё, что необходимо, в части укрепления материально-технической базы учебного заведения.

В свою очередь Дмитрий Карасев добавил:

- Город готов всячески содействовать развитию вуза. Мы не первый год работаем по специализированной программе привлечения специалистов. За последние два года в Норильск приехали семь доцентов кафедр, вскоре прибудет проректор. Планируется привлечь ещё пять научных специалистов. Все сотрудники института обеспечиваются жильём.

Новый виток развития города получил своё достойное начало.