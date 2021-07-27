На развитие порта в Дудинке «Норникель» выделит около 26 млрд рублей

«Мы предполагаем достаточно значительные инвестиции в его развитие. В рамках нашей базовой программы только под наши собственные потребности мы планируем инвестировать до 26 млрд рублей в развитие этого порта с увеличением его пропускной способности примерно на треть», - сообщил руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения компании «Норникель» Сергей Дубовицкий на конференции Росатома «День Арктики» в Санкт-Петербурге.

Дудинский порт находится в ведении Заполярного транспортного филиала «Норникеля» и эксплуатируется одновременно как морской и речной порт. Круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, в период летней навигации – речным сообщением с Красноярском и Диксоном.