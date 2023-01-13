На развитие социальной инфраструктуры Арктики в этом году будет направлено более 2,5 млрд рублей

«Прежде чем перейдём к повестке заседания, несколько слов о решении, которое касается развития регионов Арктики. В этих северных субъектах с особыми условиями проживают более 2,5 млн человек. И расширение там социальной инфраструктуры – одна из важнейших задач правительства, - подчеркнул Михаил Мишустин. - На её выполнение в текущем году направили свыше 2,5 млрд рублей».

Средства будут направлены на строительство социально значимых объектов, таких как детские сады и школы, больницы и поликлиники, спортивные площадки и дома культуры. Также часть денег пойдёт на закуп оборудования для медицинских учреждений и возведение фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, на развитие Арктики теперь будут направляться и налоговые отчисления от реализации резидентами АЗРФ инвестиционных проектов. По поручению президента правительство уже внесло необходимые изменения в законодательство. Соответствующее постановление подписано. Это даст дополнительные ресурсы на решение вопросов, которые особенно важны для граждан.