На развитие транспортной системы в Норильске в 2024 году направят более 5,3 миллиарда рублей

Так, порядка 3,4 млрд рублей выделят на дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения. В частности, средства будут направлены на:

– содержание объектов улично-дорожной сети;

– ремонт автодорог (Ленинский проспект, Юго-восточный въезд, улицы Бауманская, Маслова, Диксона, Спортивная, Шахтёрская, 50 лет Октября, участки автодорог Норильск — Талнах и Норильск — Алыкель);

– ремонт тротуаров и бортовых камней;

– замену и ремонт 62 опор наружного освещения в Оганере;

– продолжение реконструкции моста через реку Наледная;

– строительство третьего пускового комплекса Северной объездной дороги;

– выполнение проектных работ на ремонт светофорных объектов, искусственных дорожных неровностей, автодорог;

– архитектурно-художественное оформление улично-дорожной сети – содержание праздничной иллюминации, подсветки на зданиях, световых композиций, оплата расходов на электроснабжение данного оборудования;

– услуги по оценке качества дорожных материалов, кадастровые работы по межеванию земельных участков, содержание поста весогабаритного контроля;

– зимнее содержание муниципальных площадок накопления ТКО;

– ремонт проездов на территории городского кладбища;

– установку светофорных объектов (ул. Набережная Урванцева, 23, ул. Нансена, 48);

– устройство девяти проекционных пешеходных переходов в районах Центральный, Талнах, Кайеркан.

Помимо этого, около 830,5 млн рублей будет направлено на содержание муниципального транспорта, более 1,1 млрд рублей – на создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта (организация авиаперевозок по маршруту Норильск — Снежногорск — Норильск, а также организация пассажирских перевозок автотранспортом по муниципальным маршрутам с низкой интенсивностью).

Согласовав представленный проект муниципальной программы «Развитие транспортной системы», депутаты рекомендовали учесть предложенный объём финансирования при рассмотрении бюджета Норильска на 2024-2026 годы.