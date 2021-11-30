На развитие в Норильске физкультуры и спорта в следующем году направят больше миллиарда рублей

Среди направлений муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», финансируемых из городской казны, - развитие массовой физкультуры и спорта (~507,9 млн рублей); развитие детско-юношеского спорта и системы спортивной подготовки (~419,7 млн рублей).

Порядка 23,2 млн рублей в том числе, будет направлено на участие норильских спортсменов в выездных соревнованиях. Около 5,9 млн рублей – на организацию и проведение городских спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Ещё ~3,2 млн рублей запланировано на развитие спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации программ спортивной подготовки и программ спортивного резерва бюджетные средства будут направлены девяти спортшколам Норильска. Эти деньги предусмотрены не только на содержание учреждений, но и на повышение квалификации тренеров, приобретение мягкого и спортивного инвентаря.

Кроме того, около 48,4 млн рублей из городского бюджета в следующем году будут направлены на реализацию программ в области безопасности дорожного движения, реализуемых на базе Норильского центра БДД.

Рассмотрев предложенный проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», депутаты Норильского горсовета согласовали его на комиссии и рекомендовали разработчикам взять под особый контроль обеспечение участия перспективных норильских спортсменов в выездных соревнованиях и сборах. По мнению парламентариев, бюджетное финансирование на эти цели при образовании экономии средств необходимо увеличивать.

Окончательное решение по утверждению объёмов финансирования программы депутатский корпус примет на очередной сессии при рассмотрении бюджета территории на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.