На развитие ЖКХ в 2022 году направят свыше 3,2 миллиарда рублей

Около 3 млрд в этой сумме — средства местного бюджета, ~22,8 млн рублей — краевого бюджета, 263,7 млн рублей — из внебюджетных источников.

Как было отмечено на прошедшей депутатской комиссии по городскому хозяйству, около 2,9 млрд рублей будет направлено на проведение ремонтов в многоквартирных домах, ремонт, модернизацию и/или строительство объектов ЖКХ. 17,5 млн рублей пойдёт на мероприятия в сфере энергоэффективности и развития энергетики; 5 млн рублей — на консервацию аварийных домов; 1,6 млн рублей — на разработку и актуализацию схем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Более 341,5 млн рублей потратят на ремонт 250 квартир, в том числе 30 — для детей-сирот. На снос трёх аварийных домов (ул. Московская, 14, ул. Дзержинского, 3, ул. Надеждинская, 1) направят ~51,9 млн рублей. Свыше 114,3 млн рублей пойдут на оплату взносов за капитальный ремонт за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности.

Как отметил директор УЖКХ Андрей Беспалов, говоря об организации ремонта жилых домов, в 2022 году впервые планируется проводить работы по комплексному обустройству так называемой модельной зоны. Пилотный проект затронет улицу Мира в районе Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского. В домах № 1, 4г, 5, 7 на указанной улице отремонтируют фасады и крыши, а также благоустроят территорию, прилегающую к домам № 1, 4г и 5. Кроме того, в модельной зоне обустроят общественные пространства и проезды (установят детскую площадку, заасфальтируют территории неразграниченной собственности). На перечисленные работы из местного бюджета выделят ~352,7 млн рублей.

Помимо этого, более 896,6 млн рублей в следующем году направят на сохранение устойчивости зданий перспективного жилфонда — работы по укреплению фундаментов проведут в 60 домах. ~74 млн рублей выделят на установку пластинчатых теплообменников в 22 жилых домах. ~20,8 млн рублей — на устройство системы пожарной сигнализации и оповещения в трёх многоквартирных домах.

«Средств на ремонт объектов жилфонда в следующем году запланировано беспрецедентно много. Однако мы все прекрасно понимаем, что ремонтный сезон у нас крайне короткий, подрядчиков на территории не хватает, доставка стройматериалов сложная и затратная. Поэтому я прошу коллег из Администрации держать на контроле все этапы реализации программы капремонтов — от проведения конкурсов до приёмки объектов, чтобы нам потом не пришлось опять корректировать запланированные объёмы работ в сторону уменьшения», — отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.

Представленные параметры муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» депутаты согласовали, рекомендовав утвердить их на сессии городского Совета при рассмотрении бюджета Норильска на предстоящие три года.