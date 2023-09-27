На реализацию проектов строительства и реконструкции до 2026 года будет направлено более 165 млрд рублей

Средства краевого и федерального бюджета пойдут на продолжение строительства и параллельное проектирование линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске, модернизацию региональной сети дорог, а также покупку авиа- и автотранспорта для муниципалитетов.

Проект государственной программы по развитию транспортной системы на ближайшие три года принят на заседании правительства края. Общий объём финансирования программы на 2024 год составит 65,3 млрд рублей, в том числе 4,4 млрд рублей из федерального бюджета. За три года общий бюджет составит более 165 млрд рублей.

Из этих средств более 1,5 млрд рублей на условиях финансовой аренды (лизинга) до 2026 года направят на покупку трёх вертолётов для краевого авиаперевозчика «КрасАвиа», а также двух теплоходов для работы на линии Красноярск – Дудинка.