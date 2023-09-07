На реализацию программы «Развитие транспортной системы» понадобятся дополнительные средства
На реализацию программы «Развитие транспортной системы» понадобятся дополнительные средства
Данный вопрос депутаты обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству.
По просьбе местного ОМВД 17,5 млн рублей выделят на установку дорожных ограждений на объездной дороге Талнаха. Около 2,7 млн рублей выделят на оснащение IP-переговорными устройствами вызова в 64 тёплых остановочных пунктах. 5,4 млн рублей дополнительно направят на ремонт автодорог, 11,1 млн рублей – на ремонт проездов к дворовым территориям, 500 тысяч рублей – на асфальтировку дворов. Около 1,8 млн рублей добавят на проектные работы по проведению инженерных изысканий и разработку ПСД на ремонт мостов через реки Далдыкан и Талнах, а также ремонт участка автодороги в районе реки Купец. На ~3,7 млн рублей сверх запланированного потребуется на ремонт сетей праздничной иллюминации. Более 18,5 млн рублей выделят на обустройство площадок накопления ТКО в Талнахе и Кайеркане. Порядка 27,7 млн рублей необходимо на содержание 23 тёплых остановочных павильонов, которые будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Почти 3 млн рублей дополнительно потребуется на обеспечение транспортной доступности Центрального района с Кайерканом и аэропортом «Норильск» в период сложных метеоусловий в период с апреля по май 2023 года. 1 млн рублей дополнительно направят на оснащение 27 единиц уборочной техники приборами ГЛОНАСС.
Рассматривая предлагаемые изменения в программу «Развитие транспортной системы», депутаты отметили положительные изменения в части проведения работ по асфальтировке: «На рабочих встречах с трудовыми коллективами норильчане этим летом положительно оценивают работу муниципалитета по асфальтировке. Конечно, есть к чему стремиться, но увеличение объёмов заасфальтированных площадей налицо. Тем не менее обращаюсь к заказчикам работ на автодорогах с просьбой внимательнее планировать срезку и асфальтировку – думаю, не совсем правильно, когда интервал между этими работами составляет несколько дней, а то и недель», – добавил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.
В целом финансирование программы будет увеличено примерно на 270,5 млн рублей и после корректировки составит свыше 6,3 млрд рублей. Эти объёмы члены комиссии по городскому хозяйству согласовали, рекомендовав депутатскому корпусу учесть их при корректировке бюджета.