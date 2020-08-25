На реке Амбарной уже собрано 25 000 кубов топливно-водяной смеси

На данный момент на реке Амбарной уже установлено 153 сорбирующих и 52 заграждающих бона. В период с 21 по 24 августа использовано 700 кг и собрано 4300 кг сорбента. Замыто 16 651 кв. м береговой линии.

Смонтировано 37,1 км временного трубопровода для перекачки топливно- водяной смеси: из них 16,3 км проложено ГК «Нефтетанк», 20,8 км — «ГПФ «Политехника».

Перекачано 17 214 куб. м топливно-водяной смеси. Сепарировано 6117 куб. м. Заполненных ёмкостей на реке Амбарной осталось 36 из 107.