На реке Норильской произошла трагедия

В связи со случившимся в администрации города собрали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил: «Согласно требованиям законодательства, с учётом такого количества погибших необходимо объявить на территории чрезвычайную ситуацию до выяснения всех обстоятельств произошедшего с принятием решений и мер по недопущению подобных случаев».

И.о. начальника управления ГО и ЧС администрации города Норильска Алексей Колесинский пояснил:

«Несчастный случай произошёл 21 сентября в 19.55, справа от моста по направлению движения в Талнах. Согласно приказу МЧС № 429, происшествие относится к чрезвычайным ситуациям. Предлагаем ввести для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края режим «Чрезвычайная ситуация», установить местный уровень реагирования. В качестве мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации рекомендовать Норильскому ОМВД и пожарно-спасательному отряду содействовать в проведении поисков и ликвидации ЧС».

Алексей Колесинский подчеркнул, что как только поступило штормовое предупреждение, на всех возможных ресурсах была размещена информация о закрытии водоёмов и запрете выхода маломерных судов. Тем не менее лодка с пятью пассажирами отошла от берега.

Поиски тела пятого участника водного происшествия были поручены аварийно-спасательному отряду. Его задача — обследовать акваторию, береговую линию и место, где затонуло судно.

Глава Норильска, в свою очередь, поднял вопрос о мерах, которые помогут не допускать подобных происшествий: «В связи со сложными климатическими условиями, из соображений безопасности и с учётом необходимости соблюдения требований закона рекомендуем всем судовладельцам Норильска ограничить выход на водные объекты», —сказал Дмитрий Карасев.

С 22 сентября организовано патрулирование акваторий муниципального образования с участием представителей Таймырского линейного отдела МВД России, а также информирование граждан об опасности выхода маломерных судов на воду.