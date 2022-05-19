На реке Талнахской поднялся уровень воды, однако обстановка не является критичной

«Сегодня утром в районе гаражей НПОПАТ был зафиксирован разлив реки Талнахской. Службы усилили противопаводковые мероприятия, к делу подключилась спецтехника. Создаются брустверы из снега, идёт работа по пробиванию льда возле водопропускных сооружений. На объекте на постоянной основе производится мониторинг состояния реки. Я прошу жителей не выходить к водоёмам и ещё раз напомнить детям об опасности», - написал Дмитрий Карасев.