На ремонт и реконструкцию муниципальных объектов потребуются дополнительные средства
На ремонт и реконструкцию муниципальных объектов потребуются дополнительные средства
На депутатской комиссии по городскому хозяйству сообщили, что на эти цели будет дополнительно выделено 70 млн рублей.
Общий объём необходимых дополнительных средств составляет около 288 млн рублей: деньги понадобились в связи с увеличением сметной стоимости работ, неисполненными обязательствами 2022 года, передвижкой средств между мероприятиями программы, а также возникшими дополнительными расходами на ремонт. В то же время более 218 млн рублей из программы предлагается исключить – из-за перенаправления на первоочередные расходы, передвижки средств между мероприятиями, а также в связи с нахождением объекта, планируемого к ремонту, в краевой собственности.
В частности, дополнительные средства будут выделены на:
– различные ремонтные работы в четырёх детских садах, 10 школах, пяти объектах культуры, четырёх спортивных объектах, пяти административных объектах;
– асфальтировку территорий, прилегающих к муниципальным объектам (один детский сад, три общеобразовательных учреждения, одно учреждение дополнительного образования, три спортивных объекта);
– разработку проекта на реконструкцию очистных сооружений в районе ул. Вокзальной, 9а;
– приведение объектов в соответствие с требованиями противопожарной безопасности (одно учреждение дополнительного образования, пять административных здания, один детский сад и школа).
Кроме того, в рамках данной программы около 21,8 млн рублей направят на установку тёплого остановочного павильона в районе вертолётной площадки в посёлке Снежногорск. Порядка 70 млн рублей добавят на приобретение и установку быстровозводимого ангара для спецтехники в районе ул. Вальковской, 14.
После проведённой корректировки объём финансирования муниципальной программы в 2023 году увеличится на сумму около 69,7 млн рублей и составит более 1,5 млрд рублей.
Согласовав предложенные изменения, депутаты рекомендовали утвердить их на сессии в рамках корректировки бюджета Норильска на 2023 год.