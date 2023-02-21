На ремонт и реконструкцию муниципальных объектов потребуются дополнительные средства

Общий объём необходимых дополнительных средств составляет около 288 млн рублей: деньги понадобились в связи с увеличением сметной стоимости работ, неисполненными обязательствами 2022 года, передвижкой средств между мероприятиями программы, а также возникшими дополнительными расходами на ремонт. В то же время более 218 млн рублей из программы предлагается исключить – из-за перенаправления на первоочередные расходы, передвижки средств между мероприятиями, а также в связи с нахождением объекта, планируемого к ремонту, в краевой собственности.

В частности, дополнительные средства будут выделены на:

– различные ремонтные работы в четырёх детских садах, 10 школах, пяти объектах культуры, четырёх спортивных объектах, пяти административных объектах;

– асфальтировку территорий, прилегающих к муниципальным объектам (один детский сад, три общеобразовательных учреждения, одно учреждение дополнительного образования, три спортивных объекта);

– разработку проекта на реконструкцию очистных сооружений в районе ул. Вокзальной, 9а;

– приведение объектов в соответствие с требованиями противопожарной безопасности (одно учреждение дополнительного образования, пять административных здания, один детский сад и школа).

Кроме того, в рамках данной программы около 21,8 млн рублей направят на установку тёплого остановочного павильона в районе вертолётной площадки в посёлке Снежногорск. Порядка 70 млн рублей добавят на приобретение и установку быстровозводимого ангара для спецтехники в районе ул. Вальковской, 14.

После проведённой корректировки объём финансирования муниципальной программы в 2023 году увеличится на сумму около 69,7 млн рублей и составит более 1,5 млрд рублей.

Согласовав предложенные изменения, депутаты рекомендовали утвердить их на сессии в рамках корректировки бюджета Норильска на 2023 год.