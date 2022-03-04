На ремонт муниципальных объектов направят более 437 миллионов рублей сверх запланированного

В целом на реализацию мероприятий дополнительно необходимо свыше 550,7 млн рублей. При этом порядка 113 млн по различными причинам предполагается снять (передвижение между мероприятиями, перенос финансирования на более поздний период, экономия по итогам проведения конкурсных процедур и пр.).

Дополнительные средства по программе будут направлены, в том числе на:

– разработку проектно-сметной документации на обустройство СОК «Оганер» под размещение ВПЛ «Мальчишки Севера» (строительство новых зданий и сооружений);

– увеличение стоимости проведения капитальных ремонтов в семи детских садах, восьми общеобразовательных учреждениях, семи объектах культуры, пяти объектах спорта в связи с пересмотром сметных расчётов;

– увеличение стоимости проведения текущих ремонтов в восьми детских садах, шести общеобразовательных учреждениях, одном учреждении дополнительного образования, семи объектах культуры, пяти объектах спорта в связи с пересмотром сметных расчётов;

– оплату за проведённые в 2021 году обследовательские и изыскательские работы по строительству двух новых жилых домов (в установленный срок работы подрядчиком выполнены не были);

– увеличение стоимости проведения работ по обеспечению пожарной безопасности в двух детских садах, одном общеобразовательном учреждении (два корпуса), шести объектах культуры, одном спортивном объекте в связи с пересмотром сметных расчётов.

Кроме того, в программу включены расходы на новые мероприятия:

– проведение инженерных изысканий ростверка по адресу: ул. Красноярская, 2, для определения возможности строительства здания Центра управления городом;

– строительство нового физкультурного комплекса на месте катка «Льдинка»;

– разработка ПСД на восстановление несущей способности здания лыжной базы «Оль-Гуль»;

– переход на закрытую систему ГВС детского сада № 32 (неисполненные обязательства 2021 года);

– ремонт бассейна в детском саду № 74 (неисполненные обязательства 2021 года);

– усиление перекрытия и монтаж вводного кабеля в Городском центре культуры;

– реконструкция ледового катка «Умка» (район Талнах).

Одобрив предложенные изменения, депутаты рекомендовали утвердить их при корректировке бюджета на очередной сессии городского Совета.