На ремонт социальных объектов и жилья Хатанги выделят дополнительные средства

Специалисты осмотрели административные здания, дом культуры, школу, больницу, мусоросжигательную установку, жилые многоквартирные дома. Большинство объектов требуют текущего или капитального ремонта. В 2026 году посёлок отметит своё 400-летие. В краевом правительстве приняли решение значительно улучшить к этому времени состояние поселковой среды. Уже в этом году в Хатангу направят дополнительные средства.

«Хатанга – один из самых северных населённых пунктов страны. Завезти строительные материалы с Большой земли можно либо по реке, с дальнейшей перегрузкой на морские суда, либо воздушным путём. Все варианты баснословно дорогие. Сейчас мы со всех точек зрения смотрим, оцениваем, что и в каком объёме можно отремонтировать уже в этом году. Мы понимаем, что любое обустройство в Арктике жёстко ограничено по времени, поэтому постараемся в короткие сроки определить первоочередные задачи для конкретного финансирования, провести торги, чтобы подрядчики до морозов успели выполнить часть работ», - сообщила Светлана Сидельникова, заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края.