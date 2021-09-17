На ремонт социальных объектов из городского бюджета будет выделено около 700 млн рублей

Из-за несостоявшихся конкурсных процедур не будут проведены различные виды ремонтных работ в школе № 32 (корп. 1), КДЦ им. Вл. Высоцкого, в ряде спортивных учреждений, помещениях управления муниципальных закупок, УКРиСа, Молодёжного центра Кайеркана, кинотеатра «Родина» на общую сумму 56,6 млн рублей.

Ещё по двум объектам подвели подрядчики: они так и не приступили к ремонту детского сада № 73 «Весёлые человечки», а также к ремонту и асфальтировке прилегающей территории КДЦ «Юбилейный». Вынужденная экономия бюджетных средств по данным видам работ составит около 29,5 млн рублей.

В результате проведения конкурсных процедур и фактического выполнения капитального и текущего ремонта социальных объектов сэкономлено порядка 105 млн рублей.

Кроме того, 48,9 млн рублей, предусмотренных на реконструкцию здания по ул. Ленинградской, 7а, исключаются из программы, поскольку не получено разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Почти 13 млн рублей снимаются с реконструкции жилого дома по ул. Б. Хмельницкого, 14, поскольку принято решение о демонтаже этого здания и строительстве на его месте нового дома, внешне такого же, но соответствующего всем современным требованиям.

В то же время необходимо дополнительно выделить около 10 млн рублей на проведение работ на муниципальных объектах, не предусмотренных техническим заданием, а также на разработку проектно-сметной документации на демонтаж выселенных жилых домов по ул. Павлова, 8, и Кирова, 11, и разработку ПСД на строительство домов по ул. Лауреатов, 31, 58, ул. Горняков, 8, и ул. Спортивная, 4.

По итогам корректировки общий объём финансирования муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых социальных объектов» составит около 700 млн рублей. Окончательное решение по данному вопросу депутаты примут на ближайшей сессии при рассмотрении корректировки бюджета Норильска.