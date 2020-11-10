На ремонтируемом фасаде дома на ул. Богдана Хмельницкого, 19, рухнули леса
На ремонтируемом фасаде дома на ул. Богдана Хмельницкого, 19, рухнули леса
Инцидент произошёл вчера рано утром. Причиной обрушения специалисты называют обильные снегопады последних дней: крепления не выдержали потяжелевшие от снега доски.
Ольга Сарычева, первый заместитель генерального директора УК «ЖКС-Норильск», на чьей территории расположены оба ремонтируемых фасада, говорит, что у дома № 17 леса уже разобрали, у дома № 19 осталось несколько ярусов, которые подрядчик поспешит убрать как можно скорее.
- Мы считаем, у случившегося две причины: естественная снеговая нагрузка, а также изначально недостаточно хорошо закреплённые леса. Думаю, подрядчик «Таймырстрой» надеялся завершить ремонт фасада быстрее и убрать конструкции, - считает она.
По её словам, подрядчик вину свою признаёт, и управляющая компания будет подавать материалы на возбуждение против него административного судопроизводства, причём сразу по ряду причин: по факту обрушения, неудовлетворительного состояния двора и несоблюдения сроков ремонта. Муниципальный контракт предполагал, что работы на двух домах завершатся 15 сентября. Но на данный момент, по оценке «ЖКС», дом на ул. Богдана Хмельницкого, 17, обновлён на 80%, на ул. Богдана Хмельницкого, 19, - на 60%.
По словам Ольги Сарычевой, подрядчик ещё осенью обращался в УК с просьбой о продлении срока ремонта в связи с трудностями приезда в город строительных бригад из-за пандемии.
- Работы продолжились, но неактивно, и 16 октября после разговора с инвестором, которым выступает УЖКХ Норильска, мы решили, что работы надо приостановить из-за низкой температуры воздуха, о чём «Таймырстрой» и проинформировали. Но по своему решению подрядчик продолжил мелкие работы, которые, как мы неоднократно напоминали, следует перестать выполнять. 2 ноября я звонила им по этому же поводу снова, затем мы направили в их адрес письменное уведомление. Но подрядчик продолжал работать, что и привело, на мой взгляд, в период обильных снегопадов к такому несчастью, - рассказывает Ольга Сарычева. - Хочу подчеркнуть, что ответственность за безопасность на объекте лежит на подрядчике. Наша задача - качество выполняемых работ и надлежащее содержание стройплощадки.
Но и сегодня - после разбора лесов - у подрядчика остаётся срочная работа, говорят в ЖКС: например, козырьки над подъездами. Их отсутствие опасно из-за образования на крышах домов сосулек. По словам собеседницы, сейчас ведутся переговоры с представителями «Таймырстроя» на предмет монтажа уже закупленных конструкций. Если подрядчик не возьмётся за эту работу, в ЖКХ говорят, что готовы срочно изготовить и установить козырьки своими силами. Также УК намерена заставить подрядчика убрать со стройплощадки балок, чтобы он не мешал снегоуборочной технике. Другой вариант - балок не сдвигать, но убраться вокруг. Ведь, как ни крути, объекты всё же доделать придётся, правда, теперь уже будущим летом. Кто будет этим заниматься - этот же подрядчик или другой, пока неизвестно - покажут конкурсные процедуры.
- «Таймырстрой» работает с нами только второй год, но в прошлом сезоне показал себя отлично, работая на субподряде. Да и в этом году он взял четыре дома - помимо озвученных ещё на ул. 50 лет Октября, 8 и 6а,- и первый сделал с отличным качеством. А вот остальные не успел. Думаю, он прекрасно справился бы с задачей, если бы взялся за меньшие объёмы, - считает Ольга Сарычева.
По словам специалистов, ситуации, когда какие-либо дома не удаётся обновить два-три года подряд, не было давно. Надеялись избежать её и в этот раз, потому не закладывали такой вариант развития событий в бюджет города, финансирующий работы.
Поскольку подрядчик выполнил оштукатуривание, продувать квартиры не будет, говорят в ЖКС. Но есть жалобы жильцов по другим основаниям:
- К нам дважды обращались по поводу мусора на козырьках стоматологии. Убрать его должен был подрядчик после окончания ремонта. Мы взяли обращения на контроль и будем просить рабочих этого или нового подрядчика выполнить работу, - заключила Ольга Сарычева.