На ремонтируемом фасаде дома на ул. Богдана Хмельницкого, 19, рухнули леса

Ольга Сарычева, первый заместитель генерального директора УК «ЖКС-Норильск», на чьей территории расположены оба ремонтируемых фасада, говорит, что у дома № 17 леса уже разобрали, у дома № 19 осталось несколько ярусов, которые подрядчик поспешит убрать как можно скорее.

- Мы считаем, у случившегося две причины: естественная снеговая нагрузка, а также изначально недостаточно хорошо закреплённые леса. Думаю, подрядчик «Таймырстрой» надеялся завершить ремонт фасада быстрее и убрать конструкции, - считает она.

По её словам, подрядчик вину свою признаёт, и управляющая компания будет подавать материалы на возбуждение против него административного судопроизводства, причём сразу по ряду причин: по факту обрушения, неудовлетворительного состояния двора и несоблюдения сроков ремонта. Муниципальный контракт предполагал, что работы на двух домах завершатся 15 сентября. Но на данный момент, по оценке «ЖКС», дом на ул. Богдана Хмельницкого, 17, обновлён на 80%, на ул. Богдана Хмельницкого, 19, - на 60%.

По словам Ольги Сарычевой, подрядчик ещё осенью обращался в УК с просьбой о продлении срока ремонта в связи с трудностями приезда в город строительных бригад из-за пандемии.

- Работы продолжились, но неактивно, и 16 октября после разговора с инвестором, которым выступает УЖКХ Норильска, мы решили, что работы надо приостановить из-за низкой температуры воздуха, о чём «Таймырстрой» и проинформировали. Но по своему решению подрядчик продолжил мелкие работы, которые, как мы неоднократно напоминали, следует перестать выполнять. 2 ноября я звонила им по этому же поводу снова, затем мы направили в их адрес письменное уведомление. Но подрядчик продолжал работать, что и привело, на мой взгляд, в период обильных снегопадов к такому несчастью, - рассказывает Ольга Сарычева. - Хочу подчеркнуть, что ответственность за безопасность на объекте лежит на подрядчике. Наша задача - качество выполняемых работ и надлежащее содержание стройплощадки.

Но и сегодня - после разбора лесов - у подрядчика остаётся срочная работа, говорят в ЖКС: например, козырьки над подъездами. Их отсутствие опасно из-за образования на крышах домов сосулек. По словам собеседницы, сейчас ведутся переговоры с представителями «Таймырстроя» на предмет монтажа уже закупленных конструкций. Если подрядчик не возьмётся за эту работу, в ЖКХ говорят, что готовы срочно изготовить и установить козырьки своими силами. Также УК намерена заставить подрядчика убрать со стройплощадки балок, чтобы он не мешал снегоуборочной технике. Другой вариант - балок не сдвигать, но убраться вокруг. Ведь, как ни крути, объекты всё же доделать придётся, правда, теперь уже будущим летом. Кто будет этим заниматься - этот же подрядчик или другой, пока неизвестно - покажут конкурсные процедуры.

- «Таймырстрой» работает с нами только второй год, но в прошлом сезоне показал себя отлично, работая на субподряде. Да и в этом году он взял четыре дома - помимо озвученных ещё на ул. 50 лет Октября, 8 и 6а,- и первый сделал с отличным качеством. А вот остальные не успел. Думаю, он прекрасно справился бы с задачей, если бы взялся за меньшие объёмы, - считает Ольга Сарычева.

По словам специалистов, ситуации, когда какие-либо дома не удаётся обновить два-три года подряд, не было давно. Надеялись избежать её и в этот раз, потому не закладывали такой вариант развития событий в бюджет города, финансирующий работы.

Поскольку подрядчик выполнил оштукатуривание, продувать квартиры не будет, говорят в ЖКС. Но есть жалобы жильцов по другим основаниям:

- К нам дважды обращались по поводу мусора на козырьках стоматологии. Убрать его должен был подрядчик после окончания ремонта. Мы взяли обращения на контроль и будем просить рабочих этого или нового подрядчика выполнить работу, - заключила Ольга Сарычева.