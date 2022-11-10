На рудниках Норильска продолжают внедрять автоматизированные технологии

Новая система значительно увеличивает производительность и повышает безопасность выполнения работ, обеспечивает стабильность производства и выполнение намеченных плановых показателей.

«Система позволяет управлять процессом бурения скважин посредством видеонаблюдения в онлайн-режиме с поверхности. Датчики на самоходной буровой установке выводят информацию на контрольную панель и позволяют оператору отслеживать состояние техники в режиме реального времени», — пояснил начальник управления аналитики и координации горного производства Заполярного филиала «Норникеля» Святослав Машков.

Принцип работы таков: после выбора очистной выработки подготавливается проектно-техническая документация, в том числе электронный паспорт бурения, выполняется позиционирование самоходной буровой установки, загрузка электронного паспорта бурения и начинается непосредственный процесс бурения в удалённом автоматическом режиме.

Электронный паспорт на буровую установку можно загружать напрямую через флеш-накопитель или пульт дистанционного управления.

После бурения скважины машинист буровой установки сохраняет данные о факте бурения на флешку. При бурении в дистанционном режиме информация выгружается по беспроводному каналу связи непосредственно с рабочего места оператора буровой установки, расположенного на поверхности.

Внедрение системы автоматического бурения на рудниках Заполярного филиала началось в ноябре прошлого года и продолжается по сегодняшний день. Для этого, помимо закупки автоматизированных буровых установок, компания смонтировала пульты дистанционного управления с выводом визуализации производства работ на мониторы, построила сеть беспроводной связи и внедрила систему для разработки электронных паспортов буровых работ.

Удобство новой системы в том, что ещё не нужно останавливать при передаче смены. Буровая установка продолжает свою работу без присутствия персонала на объекте. Это позволяет увеличить объем забуренных и готовых к выемке запасов, а также обезопасить процесс бурения.

«Благодаря автоматизированной системе достигается максимальный уровень безопасности оператора буровой машины. Нет необходимости в постоянном нахождении работников в горных выработках в процессе бурения, что исключает риск травмирования и воздействия вредных производственных факторов», — сказал заместитель директора по промышленной безопасности и охране труда Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Шиленко.

За последний год на рудниках минерально-сырьевого комплекса ЗФ оснащены системой удалённого и автоматического бурения четыре самоходные буровые установки на рудниках «Скалистый», «Комсомольский», «Таймырский» и «Октябрьский». В перспективе она появится и на руднике «Маяк».