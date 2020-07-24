На рудниках «Норникеля» внедряют передовые методики обследования и съёмки горных выработок.

В рамках модернизации маркшейдерской службы Заполярного филиала на горные предприятия поступили и успешно используются комплекты оборудования для мобильного лазерного сканирования горных выработок. Пока рудники — «Маяк», «Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый» — получили по одному комплекту. Данное направление будет расширено.

До появления мобильных лазерных сканеров для съёмок горных выработок маркшейдеры применяли электронные тахеометры. Детальное обследование требовало достаточно трудоёмких операций с тяжеловесным оборудованием (около 40 кг). Довольно продолжительное время уходило на полевую и камеральную обработку, анализ и выдачу результатов. С применением мобильных сканеров количество членов бригады сокращается с 4–5 человек, до 1–2. В частности, обследование стометровой горной выработки занимает около трёх минут, против получаса старым методом, так как скорость измерений у мобильного сканера более чем в 40 раз выше, чем у стационарных моделей.

Мобильные лазерные сканеры — пока ещё редкие в горном деле программно–аппаратные инструменты, не так давно поступившие на мировой рынок. Их стоимость составляет 4–5 млн рублей, стационарные — более 10 млн. Мобильная версия позволяет с достаточной точностью и оперативностью получать данные для создания цифровых трехмёрных моделей подземных объектов. Устройство помогает максимально быстро выявлять отклонения фактического положения горных выработок от проектного. Высокая точность данных является одним из требований маркшейдерской службы к данному оборудованию и в целом позволяет повысить эффективность и производительность горного предприятия: за счёт детальной съёмки произойдёт уточнение объёма добытой горной массы, это также позволит эффективнее осуществлять проектирование и планирование горных работ.

Конструкция сканера состоит из выносной штанги со сканером–излучателем и рюкзака с планшетным компьютером и другой электроникой. Общий вес — около пяти килограммов. Сканирование осуществляет оператор, идущий по горной выработке обычным шагом. Этого достаточно, чтобы скоростной сканер успел обследовать подземный объект. Результаты сводятся в горно–геологическую информационную систему, где хранятся все данные съёмки горных выработок. Конечным итогом сканирования является трёхмерное изображение горных выработок в программном комплексе Micromine, где производится сравнение результатов с проектными данными и выявление отклонения фактических параметров горных выработок.

Трёхмерные изображения выработок можно будет применять при составлении долгосрочных производственных планов. Это даст возможность развивать другие не менее важные проекты: систему позиционирования персонала и горной техники под землёй, безлюдное горное производство.