На рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» завершён второй этап восстановительных работ

«Норникель» остановил водоприток на руднике «Октябрьский» и подтверждает возобновление добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в соответствии с планом восстановительных работ. В рамках плана 25 марта завершилась реализация второго этапа, закончено сооружение дополнительных гидроизоляционных перемычек, выполнен спуск воды. 27 марта был остановлен водоприток путём закрытия запорной арматуры. На сегодняшний день гидроизоляционная перемычка сдерживает приток воды.

Третий этап плана предусматривает реализацию комплекса работ по восстановлению штатной работы рудников. Планируется, что работа рудника «Октябрьский» возобновится в первой декаде мая, а «Таймырского» - в начале июня.

«Второй этап работ завершён в сроки, предусмотренные планом восстановительных работ. Благодаря профессиональным действиям горняков нам удалось остановить водоприток. Мы уже работаем над восстановлением производственной деятельности предприятий; это будет происходить поэтапно, в соответствии с утвержденными графиками работ, - отметил старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. - Наряду с восстановительными работами компания проводит мероприятия, которые позволят исключить вероятность водопритока в будущем».