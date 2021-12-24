На рудниках ЗФ «Норникеля» продолжится цифровизация

Беспилотные самосвалы уже внедрены на руднике «Скалистый». Кроме этого, на руднике «Таймырский» в 2020 году открыли операционный центр планирования и контроля горных работ. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать рабочие процессы на всём руднике разом, в том числе на глубине до 1,5 километров. Похожие проекты реализуются и на других предприятиях «Норникеля», включая Талнахскую обогатительную фабрику.

По словам Николая Уткина, продолжение оцифровки рудников позволит обеспечить бурение с поверхности и дистанционное управление подъёмно-доставочными машинами. Данные технологии влияют на повышение уровня производительности труда и сокращение риска производственных травм.

«В нашем понимании цифра должна облегчить и снять риски с работника. Это ни в коем случае не заменит работников, но потребует от них новых компетенций. Проекты по цифровизации, которые мы уже внедрили на рудниках, также показали свою эффективность с точки зрения производственных процессов, в том числе в части добычи и эффективного планирования работ», — отметил руководитель Норильского дивизиона.

Кроме этого, Николай Уткин рассказал о проектах «Норникеля», связанных с мониторингом состояния вечной мерзлоты, а также о растущих капитальных вложениях компании в поддержание и модернизацию оборудования, сооружений и сетей. Эти меры призваны повысить надёжность действующего производства.

«Менеджмент Норильского дивизиона прикладывает колоссальные усилия для повышения надёжности. Мы начали это делать ещё с 2020 года и приняли правильное, я считаю, решение о беспрецедентных вложениях, которые уже сделаны, и будут продолжаться. На 2022-2023 годы у нас запланированы затраты в два раза выше на все мероприятия и программы по ремонтной составляющей, обновлению оборудования и поддержанию всех основных фондов», — подчеркнул Уткин.

Отдельной темой интервью стал кадровый вопрос. Как сообщил вице-президент «Норникеля», с целью привлечения персонала компания будет открывать специальные имиджевые центры. Желающие трудоустроиться в «Норникель» смогут получить в них всю необходимую информацию об условиях работы, заработной плате, соцпакете и т. д. Один такой центр, по словам Николая Уткина, появится в Красноярске.