На руднике «Комсомольский» протестировали китайскую модель беспилотника с функцией лазерного сканирования

Дроны используются на сложных объектах под землёй, куда запрещён доступ персонала и где отсутствует прямой обзор: для инспекции очистных камер, при съёмках труднодоступных выработок, рудоспусков, вывалов породы, недозакладов выработок. Фото- и видеофиксация позволяют оперативно и детально оценить состояние крепления, объём отработанного очистного пространства. На поверхности беспилотники применяются для съёмки складов полезных ископаемых, породных отвалов, металлосодержащих и обводнённых хранилищ.

Специалисты департамента минеральных ресурсов совместно с центром маркшейдерских работ Заполярного филиала протестировали новое оборудование. Испытания показали, что оно не уступает по функционалу другим зарубежным аналогам и даже превосходит их. Среди преимуществ протестированного образца — возможность присоединять к нему лидарный сканер, видеокамеру, тепловизор и даже эхолот. Последний позволяет проводить обследование дна обводнённых хвостохранилищ на глубине до 100 метров для измерения объёма металлосодержащего концентрата. Данный метод повысит достоверность маркшейдерского замера и безопасность выполнения работ. Лидарный сканер позволяет оперативно выполнить съёмку и обследование производственных объектов на большой площади. Раньше на это уходило много времени, и в работе были задействованы две бригады маркшейдеров. Сейчас при хороших погодных условиях на фото- и видеофиксацию породного отвала объёмом 2 млн кубометров уходит всего 10-15 минут.

«На данном этапе «Норникель» анализирует новые технологии и рынки в условиях существующих ограничений, разрабатывает комплекс мероприятий по замещению не только беспилотников, но и другого маркшейдерского оборудования. В ближайший год компания планирует протестировать львиную долю технологий для современного маркшейдерского обеспечения», — сообщил руководитель по направлению маркшейдерского контроля и аудита горных проектов департамента минеральных ресурсов «Норникеля» Сергей Соболев.

«Норникель» признан одной из лучших в России компаний по маркшейдерскому обеспечению в 2021 году и продолжает движение по пути повышения эффективности. Только в Норильском дивизионе свыше 10 беспилотников задействованы на поверхности, проходят испытания дроны в подземных горных выработках без сигнала GPS. В компании есть штат пилотов, которые постоянно повышают компетенции в области пилотирования и обработки данных. Это очень сложная и кропотливая работа.

«Пилотирование дано не каждому, технологии не стоят на месте, это постоянный процесс обучения. Нелёгок и процесс камеральной обработки результатов. 15 минут полёта могут обрабатываться по несколько дней. Здесь важно разбираться в различном программном обеспечении, уметь привязывать съёмку к местной системе координат с необходимой точностью. То есть уровень специалиста, работающего с этими технологиями, должен быть очень высоким», — отметил Сергей Соболев.

В перспективе «Норникель» планирует опробовать технологии, которые только начинают внедрять в мире: дроны, способные работать без участия пилота по чётко заданному маршруту, передавать данные на расстоянии и самостоятельно возвращаться на базу. Участие человека потребуется лишь на стадии обработки полученной информации. В планах компании — развивать подобные передовые технологии в горном деле, экологическом мониторинге, промышленной безопасности и других областях и системно формировать культуру работы с инновациями.

«Норникель» в последние годы кардинально изменил свой облик за счёт научно-технической и инновационной деятельности, которые охватывают в настоящий момент все направления — от геологоразведки до сбыта готовой продукции. Мы видим сейчас несомненный потенциал для внедрения перспективных разработок на наших предприятиях. Мы намерены и дальше развивать инновационный бизнес и трансформировать существующее производство с помощью научного сообщества и перспективных исследователей», — заявил недавно вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.