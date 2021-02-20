На руднике «Комсомольский» в подземных выработках прошли испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА)

Испытания на рудниках «Комсомольский», «Маяк» и «Скалистый» проводятся маркшейдерской службой, цифровой лабораторией компании в первую очередь для решения маркшейдерских задач. Для их проведения в Норильск прибыли представителя фирмы «Аэродайн» с собственным оборудованием. Специалисты будут испытывать различные варианты крепления оборудования - на клеть для спуска и подъёма персонала, на горный внутришахтный транспорт, на беспилотный летательный аппарат. БПЛА должен доставляться маркшейдерский сканер в труднодоступные или опасные для человека места.

Испытания прошли в горных выработках на глубинах до 900 м от земной поверхности. Пробные испытания нового оборудования уже проводились на рудниках в других странах. В России «Норникель» является первой компанией, которая внедряет подобное оборудование. Главным преимуществом применения нового комплекса является повышение уровня безопасности и снижение рисков сотрудников.

- Лазерный сканер весом 1,8 кг может крепиться на любую движущуюся технику в качестве полезной нагрузки, - рассказывает начальник отдела маркшейдерского обеспечения горных работ центра маркшейдерских работ ЗФ «Норникеля» Андрей Абрамов, - но наибольший эффект достигается при использовании на дронах, которые значительно упрощают и облегчают задачи для специалистов маркшейдерских служб. В частности, стационарный сканер весом 30 килограммов, которым до сих пор пользуются маркшейдеры, выдаёт каждую секунду 3000 точек сканирования, а новый образец - 300 000 за то же время.

Помимо сканирования горных выработок, радар способен управлять БПЛА без сигнала GPS. Система управления Hovermap собирает информацию со сканера и корректирует полет летательного аппарата в обход препятствий. Сканируя внутришахтное пространство, оператор имеет возможность отправлять дрон в опасные зоны вертикальных и очистных выработок.

Результаты сканирования прибор сохраняет в памяти, они будут использоваться для создания 3D-моделей шахтных выработок. Эти данные легко интегрируются в существующие программные платформы горно-геологических информационных систем, в первую очередь тех, которые применяется в Заполярном филиале «Норникеля».

Апробирование новейших цифровых систем в целом и беспилотных аппаратов в частности в ЗФ проводятся не впервые. Ранее маркшейдерской службой уже испытывались различные мобильные сканирующие системы, беспилотные плавательные аппараты, системы определения объёмов залежей полезных ископаемых горных предприятий. Тестовые мероприятия направлены на развитие концепции безлюдных рудников, где люди находятся на поверхности и выполняют работу с помощью автоматики. В случае получения положительных результатов испытаний, руководством компании будет рассматриваться решение о приобретении комплексов для использования на своих объектах.