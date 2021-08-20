МАУ ИЦ «Норильские новости»

На руднике «Маяк» завершаются работы по замене скиповой подъёмной машины

На руднике «Маяк» завершаются работы по замене скиповой подъёмной машины

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На руднике «Маяк» завершаются работы по замене скиповой подъёмной машины

Работы начались 7 июня и завершатся в конце августа.

На руднике «Маяк» завершаются работы по замене скиповой подъёмной машиныНа руднике «Маяк» завершаются работы по замене скиповой подъёмной машиныНа руднике «Маяк» завершаются работы по замене скиповой подъёмной машиныНа руднике «Маяк» завершаются работы по замене скиповой подъёмной машиныНа руднике «Маяк» завершаются работы по замене скиповой подъёмной машины

Проект новой машины разработали специалисты института «Гипроникель». На сегодняший день монтаж уже завершён, ведётся пусконаладка. Главное отличие новой установки от старой - современные средства управления, контроля и безопасности. При её строительстве применялись передовые, зарекомендовавшие себя технологии и материалы. Диаметр барабана составляет 5 м с шириной 3,2 м. Установка оснащена двумя электродвигателями мощностью по 800 кВт. Модернизированный привод машины за счёт плавного пуска позволяет более эффективно расходовать электроэнергию.

Скиповой ствол рудника «Маяк» предазначен для подъёма руды с 363-го горизонта. Ствол располагает двумя подъёмными установками - ЦР-5 и ЦР-4. Во время замены подъёмной установки вся добываемая руда поднимается на поверхность с помощью ЦР-4. Средняя годовая производительность рудника «Маяк» составляет более 1 млн тонн руды.

Нынешнее обновление предусмотрено программой «Норникеля» по повышению надёжности, производительности и эффективности основного оборудования минерально-сырьевого комплекса.

20 августа в 18:15 420
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