На руднике «Октябрьский» заменили старую дробильную установку

За два месяца на руднике «Октябрьский» установили новую дробильную установку. Работы проходили в три смены, в сутки на объекте было задействовано более 20 человек. Процесс по замене оказался очень трудоёмким — демонтаж старой и монтаж новой дробилки, обустройство фундамента и площадок обслуживания. Разборку старого и возведение нового фундамента дробильной машины выполнили сотрудники Заполярной строительной компании, а замену дробилки и пусконаладочные работы – сотрудники «Норильскникельремонт».

– Новая дробилка производства американской компании TELSMITH имеет сложное вращение подвижной (дробящей) щеки: осуществляется ударно-истирающее движение, — рассказал Владимир Иванцов, исполняющий обязанности заместителя директора рудника «Октябрьский» по управлению промышленными активами. — Применяемая на дробилке гидравлическая система подвода и отвода подвижной щеки позволяет без лишних действий освободить зев дробилки от недробимого тела или отрегулировать зазор выходной щели для получения необходимой фракции горной массы. Также преимуществом этой дробилки является цельнометаллический корпус, состоящий из верхней и нижней станин. Это, безусловно, увеличивает прочность конструкции при ударных нагрузках. При своих сравнительно небольших размерах (ширина — 3 метра, длина — 4 метра и высота — 3,5 метра) дробилка имеет массу 49 тонн. Техническая производительность составляет от 600 до 900 т/ч.».