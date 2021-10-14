На руднике «Октябрьский» завершается замена вентиляторной установки на клетьевом стволе № 1

Старый вентилятор отечественного производства отработал с 1975 года. Новый произведён на Артёмовском заводе «Вентпром». Электродвигатель к нему и частотный преобразователь изготовлены фирмой Siemens.

В отличие от старой новая установка имеет возможность плавного изменения скорости вращения рабочего колеса, кроме этого, может меняться угол наклона лопастей. Это даёт возможность плавного регулирования объёма и температуры закачиваемого под землю тёплого воздуха от 115 до 470 м3/сек. Старый вентилятор работал на одной скорости и нагнетал 257 м3/с. Диаметр рабочего колеса - 3,6 метра, такой же, как у старого. Масса новой установки - 25 тонн. Она будет потреблять 315 КВт электроэнергии в час (у старой было 500 КВт/ч).

– Самым сложным оказался демонтаж старой машины, – говорит Павел Щербина, и. о. начальника участка рудничных подъемов клетьевых стволов рудника «Октябрьский». – При её установке строители не пожалели бетона, поэтому большие усилия были затрачены на разборку бетонных конструкций. Сейчас подрядчики монтируют промежуточный вал, занимаются регулировкой и центровкой опорного, промежуточного валов и электродвигателя. Это очень важно для долгой и стабильной работы оборудования. Впереди ещё монтаж лопастей и верхней части диффузора вентилятора, а также наладочные работы по электрической части.

К замене вентилятора рабочие приступили в июле этого года. Месяц ушёл на демонтаж старой установки. С 11 августа приступили к монтажу новой. Её запуск в эксплуатацию запланирован на конец октября.