На руднике «Октябрьский» возобновили добычу сырья

На сегодняшний день добыча руды составляет 60% от планового уровня. Ожидается, что уже к концу месяца работа будет восстановлена на все 100%. На руднике «Таймырский» ещё ведутся работы по откачке воды, но в «Норникеле» уверены, что рудник возобновит свою работу к началу июня.

На Норильской обогатительной фабрике до сих пор ведутся проверка Ростехнадзора и внутренний аудит. 15 марта возобновила работу медистая цепочка. Вкрапленная цепочка обогащения руды вернётся в строй к октябрю.