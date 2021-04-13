МАУ ИЦ «Норильские новости»

На руднике «Октябрьский» возобновили добычу сырья

На руднике «Октябрьский» возобновили добычу сырья

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На руднике «Октябрьский» возобновили добычу сырья

Рудник полостью восстановлен после подтопления. Добыча началась в ускоренном темпе.

На руднике «Октябрьский» возобновили добычу сырья

На сегодняшний день добыча руды составляет 60% от планового уровня. Ожидается, что уже к концу месяца работа будет восстановлена на все 100%. На руднике «Таймырский» ещё ведутся работы по откачке воды, но в «Норникеле» уверены, что рудник возобновит свою работу к началу июня.

На Норильской обогатительной фабрике до сих пор ведутся проверка Ростехнадзора и внутренний аудит. 15 марта возобновила работу медистая цепочка. Вкрапленная цепочка обогащения руды вернётся в строй к октябрю.

Фото Денис Кожевников
13 апреля в 12:06 260
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