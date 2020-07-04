На руднике «Северный» Кольской ГМК повышают эффективность горных работ

Здесь введены в эксплуатацию система «Инфраструктура диспетчеризации горных работ» (ИДГР) и автоматизированная система управления горными работами (АСУГР). Эти системы, основанные на получении информации о производстве, позволяют повысить безопасность и эффективность управления производственными процессами.

АСУГР включает в себя бортовые компьютеры, установленные на подземных погрузочно–доставочных машинах, шахтных автосамосвалах и буровых установках, а также различные серверы и модули, при помощи которых осуществляется управление происходящими на руднике процессами. Вся снятая с горного оборудования информация в онлайн–режиме передаётся на поверхность диспетчеру по каналам ИДГР (оптоволоконным линиям связи, точкам доступа Wi–Fi и так далее).

Оперативное получение данных о состоянии техники позволяет компании более эффективно отрабатывать месторождения и создавать максимально безопасные условия труда для горняков. В частности, при помощи указанных систем осуществляется непрерывный мониторинг работы внутришахтного транспорта. При этом диспетчеры получают оперативные данные о точном нахождении оборудования и производственных операциях, выполняемых самоходными установками.

Используя в работе современные аппаратно–программные комплексы, руководящий персонал рудника «Северный» может оперативно реагировать на допущенные отклонения в ходе производственного процесса, эффективно координировать действия в случае возникновения чрезвычайных происшествий и, что самое важное, предотвращать несчастные случаи, связанные с наездом самоходной техники и проведением взрывных работ.

Автоматизация управления горными работами также обеспечит планомерную подачу сырья на обогатительную фабрику с соблюдением качественной шихтоподготовки по минералогическому составу и содержанию ценных компонентов в руде.

Реализация проектов АСУГР и ИДГР общей стоимостью более 430 млн руб. — один из элементов корпоративной программы «Норникеля» «Технологический прорыв». Она предусматривает реализацию комплекса специализированных ИТ–решений для горнодобывающего, обогатительного и металлургического переделов компании.