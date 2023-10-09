На руднике «Скалистом» началась добыча руды на глубине почти два км

Проект высокотехнологичной шахты «Глубокая» - один из ключевых инвестиционных проектов «Норникеля», который в значительной мере определяет перспективу развития минерально-сырьевой базы компании. Здесь залегает около 60 млн тонн богатой руды, порядка 20 млн тонн медистой и более 200 млн тонн вкраплённой руды.

Работа над соединением двух стволов велась три года. Первый взрыв был произведён 19 декабря 2019 года специалистами ООО «Канекс Шахтострой». В месяц шахтостроители проходили от 50 до 85 метров. Между двумя выработками было пройдено более двух километров по каждому горизонту. По словам руководителя дирекции по развитию рудника «Скалистый» Игоря Костенко, самое сложное в процессе сбойки — сделать это точно: «Сбиваться на таких расстояниях, да ещё на таких глубоких горизонтах, — это крайне сложная задача. Мы несколько раз обращались за помощью к специальным маркшейдерским службам. И к моменту сбойки отклонение составило всего 250 мм при ширине выработки 4300 мм. Это идеально!»

Во время проходки было отбито и выдано на-гора более 20 тысяч тонн вагонов породы. Для крепления новой разведочной выработки установлено 27 тысяч анкеров и армокаркасов. Проведены инженерные сети — смонтировано более 6,5 км трубопровода. В итоге получилась практически идеально ровная разведочная выработка длиной 2269 метров с сечением более 16,5 м². На следующем этапе шахтостроители займутся дальнейшим развитием горизонтов, позволяющих обеспечить добычу руды.

Планируется, что к 2030 году добыча богатой руды на руднике увечится на 45%: с 2,5 млн тонн в год, до 3,4 млн тонн. Старший вице-президент — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин уверен, что за счёт попутной руды при проходке разведочной выработки прирост ожидается уже в следующем году. Результаты этой работы позволят более точно спланировать эффективный порядок отработки глубоких запасов богатых руд.

«Перспективы огромные. Уже в 2027 году по запущенному стволу мы планируем поднимать 1,8 млн тонн богатой руды в год. Это позволит не только восполнить выбывающие мощности, но и обеспечить прирост добычи в объёме 300-400 тысяч тонн ежегодно. Это более 20 лет уверенной, стабильной работы. Мы действуем в рамках стратегии по наращиванию рудной базы. Несмотря на сложности, мы смогли завершить этот этап и дальше будем также уверенно строить, что ещё раз говорит о наших серьёзных намерениях, о стабильности компании», — резюмировал Николай Уткин.