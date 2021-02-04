На руднике «Скалистый» в рекордные сроки заменили шкив

Несмотря на небольшой срок эксплуатации механизма, специалисты настояли на него замене из-за тенденции к медленному разрушению стандартного шкива. Поясним, что шкив — это гигантские вращающиеся колёса, через которые перекинуты многотонные канаты, благодаря которым ёмкости-скипы опускают и поднимают на-гора руду.

Замена происходила на вспомогательном скиповом стволе (ВВС-1), который был введён в эксплуатацию в 2017 году и пройден до горизонта минус 1160 (абсолютная отметка — минус 1325 метров). Его производительность — 2,2 миллиона тонн богатой руды в год.

«Подъёмная установка ВСС-1 поднимает с глубины 1135 метров на поверхность сосуд с богатой рудой общим весом 26,5 тонны (из них вес руды — 14,7 тонны) со скоростью 13,8 метра в секунду, — называет цифры заместитель директора рудника «Скалистый» по управлению промышленными активами Михаил Слупский. — Срок службы шкивов (от пяти до десяти лет) определяет завод-изготовитель в зависимости от конструкции и назначения. Меняют их по истечении срока службы или при выявлении критичных дефектов. Вес шкивов колеблется от пяти до 11 тонн в зависимости от конструктива и назначения».

Работы по замене шкива на более мощный механизм начали в полночь 3 февраля. Производить работы можно только по ночам, чтобы не останавливать рабочий процесс. Процесс был разбит на несколько этапов: доставка механизма до места монтажа, демонтаж старого шкива, монтаж нового и наладочные работы. Все эти действия были выполнены за сутки.

В этой операции было задействовано 12 монтажников с участка ПРМУ-8 и трое представителей отдела специальных маркшейдерских работ треста «Норильскшахтсервис». Также двое специалистов специализированного монтажно-наладочного управления «Цветметналадка» и собственно персонал рудника.

«Самое ответственное — это, конечно же, наладочные работы. Чтобы соблюсти все нормы и добиться стабильной работы в дальнейшем, шкивы выставляются до миллиметра», — пояснил Михаил Слупский.