На руднике «Скалистый» протестировали частные сети Private LTE/5G

Компания «Норникель» проводила испытания совместно с такими крупными компаниями как Nokia, Ericsson и Huawei, а также операторами связи МТС, «МегаФон» и Теle2 на частотных диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц для сети LTE и 28 МГц для сети 5G. Использование технологии Private LTE/5G позволило обеспечить высокоскоростную, стабильную и безопасную передачу данных и связь под землёй.

«Мы изучаем возможность внедрения частной беспроводной сети на наших рудниках, и пилотный запуск доказал применимость технологии в условиях действующего горнодобывающего производства. 5G предлагает высокие скорости в диапазоне до нескольких гигабит в секунду, гарантируя при этом высокую степень безопасности данных. Такая система связи может быть эффективна для дистанционного контроля параметров, управления беспилотной техникой и автоматизации производственной деятельности, что, в свою очередь, способствует повышению производительности труда и производственной безопасности», — отметила Лиана Ермишина, директор департамента информационных технологий «Норникеля».

В рамках цифровой стратегии развития компании использование сети LTE/5G призвано ускорить цифровую трансформацию производства и будет способствовать реализации проектов по автономной добыче сырья. Также новшества помогут внедрить системы высокоточного позиционирования и мониторинга состояния сотрудников, оперативной групповой связи, интеллектуальной видеоаналитики для горных работ и транспорта, сервисы голосовой связи, видеонаблюдения и телеметрии.