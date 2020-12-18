На руднике «Таймырский» до конца года планируют ввести в эксплуатацию очередной пусковой комплекс

«Вскрытие, подготовка и отработка залежей «Северная третья» и «Северная четвёртая» - один из стратегически важных проектов «Норникеля». В рамках этого проекта на «Таймырском» должны построить четыре пусковых комплекса для восполнения выбывающих мощностей и увеличения годовой производительности рудника. По проекту предполагается достичь совокупной мощности в 850 тысяч тонн богатой руды в год. Пусковые комплексы позволят добраться до рудных запасов общим объёмом около 10,5 миллиона тонн, которые предприятие будет отрабатывать вплоть до 2040 года. Строительство началось в 2011 году, за это время в проект инвестировано более 24 миллиардов рублей.

В текущем году на руднике ввели в промышленную эксплуатацию два пусковых комплекса суммарной мощностью более 300 тысяч тонн богатой руды в год. До конца 2020-го планируется ввести ещё один пусковой комплекс с суммарной мощностью в 350 тысяч тонн богатой руды в год. Объём выемки горной массы при строительстве составит более 370 тысяч кубометров. Всего построили более 19 000 метров горных выработок высотой до четырёх и шириной до пяти метров, закреплено около 230 тысяч кубометров кровли и бортов горных выработок. Строительно-монтажные работы по четвёртому пусковому комплексу начались в июле 2020-го и закончатся в начале весны 2024-го.