На руднике «Заполярный» ООО «Медвежий ручей» завершился ремонт камеры отстоя самоходного оборудования

Это своего рода гараж под землей для размещения техники рудника. Ремонт здесь длился почти полтора года. Помещение площадью около двух тысяч квадратных метров изменилось до неузнаваемости. На ремонт потрачено более 15 млн рублей.

Сейчас там ждёт выхода на линию и новая техника. В рамках программы обновления парка самоходного оборудования рудник «Заполярный» получил погрузочно–доставочную машину «Caterpillar R1700». Погрузчик для подземных работ имеет номинальную полезную нагрузку 14 тонн. Высокое усилие отрыва и система регулирования тяги делают эту модель ещё более производительной при работе в горных выработках. Быстрые циклы загрузки обеспечиваются за счёт высокой мощности — до 366 л.с.

В парке предприятия сегодня 51 единица техники: ПДМ, самосвалы, буровые установки и вспомогательное оборудование. ПДМ — восемь, пять из них заняты на добыче руды, в том числе три — именно «Caterpillar R1700». Как отметил заместитель главного инженера по подземному самоходному оборудованию рудника «Заполярный» ООО «Медвежий ручей» Денис Самарин, рудник имеет большой опыт в использовании машин данной марки: «Техника зарекомендовала себя хорошо. Надёжная и комфортная в использовании. В случае даже незначительной поломки у этой марки машин высокая взаимозаменяемость запчастей. Поэтому мы уверены, что техника прослужит не один год».

До конца года на руднике ожидают поставки ещё двух погрузочно–доставочных машин: «Caterpillar R1600» и «Caterpillar R1300. Таким образом, за весь 2020 год предприятие получит 12 единиц техники.