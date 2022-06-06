На руднике «Заполярный» завершили IT-проект по созданию системы, обеспечивающей безопасность горнорабочих и техники

Работа над внедрением системы заняла год. За это время её элементами оснастили 1500 шахтных фонарей и 80 единиц техники. Горняков снабдили светильниками со встроенными метками, которые показывают точную позицию сотрудника. Координаты нахождения работников непрерывно передаются на диспетчерский пульт, а маршрут передвижения персонала можно отслеживать в режиме онлайн.

Система также обеспечивает своевременное оповещение рабочих об опасности столкновения, возможного наезда техники и о приближении к опасным зонам. Внедрение подобных систем продиктовано стремлением к достижению нулевого травматизма на производстве.