На ряд мероприятий в сфере благоустройства города выделят дополнительные деньги

Так, 15 млн рублей дополнительно выделят на мероприятия, связанные с ликвидацией несанкционированных свалок. 13,9 млн рублей добавят для доукомплектации оборудованием семи существующих детских площадок (ул. Богдана Хмельницкого, 27, ул. Лауреатов, 76, пр. Молодёжный, 15, ул. Орджоникидзе, 17, ул. Талнахская, 38, ул. Талнахская, 41, ул. Комсомольская, 25) и 600 тыс. рублей — на обустройство новой детской площадки на ул. Енисейской, 3–5. Ещё 4,8 млн рублей выделят для обустройства дополнительных 15 площадок для накопления отходов, в том числе крупногабаритного мусора.

На 11,3 млн рублей увеличится финансирование мероприятий по благоустройству городского кладбища — деньги направят на установку 63 опор освещения и установку металлического ограждения. 10 млн рублей направят на благоустройство парка отдыха «Комсомольский» — для выполнения реставрационных работ мемориала «Чёрный тюльпан». 450 тыс. рублей потратят на обустройство новой площадки для выгула собак в районе ул. Хантайской, 33–39, взамен демонтированной.

Три млн рублей дополнительно направят на асфальтировку восьми территорий в Талнахе, благоустройство сквера, прилегающего к школе № 39, а также покраску и ремонт бордюров в районе.

На дополнительно выделенные 17,2 млн рублей в районе Кайеркан заасфальтируют территорию между ул. Шахтерской, 9, и Кайерканским территориальным управлением, а также отремонтируют газонные и тротуарные поребрики.

Новым мероприятием в программе с объёмом финансирования 50 млн рублей станет благоустройство территории, прилегающей к озеру Долгому: в рамках реализации долгосрочного проекта продолжится планировка территории, мощение её тротуарной плиткой, обустройство амфитеатра, сцены, гротов, фонтанов и пр. (в соответствии с проектом, разработанным АНО «Агентство развития Норильска»). Ещё одним новым мероприятием станет благоустройство малого сквера в районе ул. Надеждинской, 3-5: 1,9 млн рублей направят на установку 8 светодиодных деревьев. Дополнительные бюджетные средства направят и на благоустройство посёлка Снежногорск: 15 млн рублей выделят на обустройство малого детского парка развлечений «Бригантина» и 3,5 млн рублей — на создание зелёного дворика с альпинарием (на месте пустыря, прилегающего к мемориальному комплексу «Никто не забыт, ничто не забыто», площади «Воинской Славы», парку им. Н.Н. Урванцева и мини-стадиону).

Рассмотрев предложенные изменения, депутаты их согласовали. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета в рамках корректировки бюджета Норильска.