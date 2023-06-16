На сегодняшний день в Норильске девять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Уже известны результаты единого государственного экзамена по географии, литературе, химии и русскому языку.

Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором. По географии, которую сдавали 37 выпускников, это 37 баллов. Минимальный порог преодолел 31 человек, или 83% от числа сдающих этот предмет. Этот показатель выше прошлогоднего более чем на 2%. Самый высокий балл — 92 — набрал выпускник гимназии № 4.

Минимальный порог в 32 балла по литературе преодолели 65 выпускников из 68 сдающих. Из них 80 и более баллов набрали 15 человек. В этом году по литературе 100 баллов получили четыре выпускника из лицея № 3, школ № 14, 28 и 36.

Химию в качестве дополнительного ЕГЭ в этом году выбрали 110 выпускников. Минимальные 36 баллов набрали 83, из которых 18 получили за свои работы 80 и более баллов. По этому предмету также есть стобалльники, а именно два выпускника школы № 30 и гимназии № 48.

Наивысший балл по обязательному для сдачи русскому языку получили 3 человека из школы № 8, гимназий № 5 и 48.