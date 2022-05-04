На север Красноярского края по Енисею перевезут масштабный объём грузов

Основной грузоперевозчик – Енисейское речное пароходство - планирует перевезти 3 млн тонн грузов. По данным АО «ПассажирРечТранс», объём пассажирских перевозок также вырастет. 29 апреля по маршруту Торговый центр – Усть-Мана уже отправились теплоходы «Михаил Годенко» и «Заря – 343». На линию Енисейск – Бор 1 июня выйдут суда «Иван Назаров», «Красноярск» и «Енисейск». С 3 июня на линии Ярцево – Кривляк – Майское будет работать катер на воздушной подушке «Сириус». Аналогичное судно с 4 июня начнёт перевозить пассажиров на маршруте Ярцево – Фомка – Нижнешадрино. В Дудинку 9 июня отправится «Александр Матросов», 15 июня – «Валерий Чкалов», эти судна в этом году совершат по 20 рейсов на Север.

Напомним, устаревшие суда «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» планируется заменить на новые современные лайнеры «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев», которые сегодня строятся на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.