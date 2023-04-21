На Север по «зимникам» доставили около 40 тысяч тонн топлива

На Таймыр завезли 100 тонн дизельного топлива. Больше всего ГСМ доставлено в посёлки Эвенкии — более 19,5 тысячи тонн.

Сегодня на севере края началась подготовка к весенне-летней навигации 2023 года. Идёт сбор и анализ информации о необходимых объёмах ТЭР, готовится документация для объявления аукционов на заключение контрактов на доставку топлива.

Кроме этого, как только позволят погодные условия, специалисты начнут наводить порядок на причалах, проверять оборудование и насосные установки для выгрузки нефтепродуктов.