МАУ ИЦ «Норильские новости»

На Север по «зимникам» доставили около 40 тысяч тонн топлива

На Север по «зимникам» доставили около 40 тысяч тонн топлива

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На Север по «зимникам» доставили около 40 тысяч тонн топлива

В связи с погодными условиями в большинстве территорий «зимники» уже закрылись.

На Север по «зимникам» доставили около 40 тысяч тонн топлива

На Таймыр завезли 100 тонн дизельного топлива. Больше всего ГСМ доставлено в посёлки Эвенкии — более 19,5 тысячи тонн.

Сегодня на севере края началась подготовка к весенне-летней навигации 2023 года. Идёт сбор и анализ информации о необходимых объёмах ТЭР, готовится документация для объявления аукционов на заключение контрактов на доставку топлива.

Кроме этого, как только позволят погодные условия, специалисты начнут наводить порядок на причалах, проверять оборудование и насосные установки для выгрузки нефтепродуктов.

Фото Денис Кожевников
21 апреля в 16:22 3650
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