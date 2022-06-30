На севере края введён особый противопожарный режим

Данная мера позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы в условиях повышенной пожарной опасности. Жителям запрещено разводить костры, посещать леса, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые пожароопасные работы, в том числе в садовых и дачных обществах.

«В арктической зоне края установилась сухая и ветреная погода, которая способствует распространению огня. Главам районов необходимо уделить большое внимание вопросам информирования жителей о действующих запретах и ограничениях при введении особого противопожарного режима. На сегодняшний день в крае за выжигание сухой травянистой растительности в населённых пунктах возбуждено более трёх тысяч дел об административном правонарушении, к административной ответственности привлечены 1375 человек», — сообщил Евгений Мусс, руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.