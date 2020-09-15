На севере края зафиксировали первое в этом сезоне северное сияние

— На календаре сентябрь, а наши подписчики уже успевают поймать в кадр то, на что некоторые туристы прилетают посмотреть в разгар зимы, — говорится в паблике Хатанги в Instagram.

Стартовал сезон северного сияния, уникального по своему виду явления. У него большой спектр цветов, но зачастую северяне наблюдают бледно-зелёное северное сияние.