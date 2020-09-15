МАУ ИЦ «Норильские новости»

На севере края зафиксировали первое в этом сезоне северное сияние

На севере края зафиксировали первое в этом сезоне северное сияние

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На севере края зафиксировали первое в этом сезоне северное сияние

В социальных сетях появились первые кадры потрясающего явления.

На севере края зафиксировали первое в этом сезоне северное сияние

— На календаре сентябрь, а наши подписчики уже успевают поймать в кадр то, на что некоторые туристы прилетают посмотреть в разгар зимы, — говорится в паблике Хатанги в Instagram.

Стартовал сезон северного сияния, уникального по своему виду явления. У него большой спектр цветов, но зачастую северяне наблюдают бледно-зелёное северное сияние.

15 сентября в 18:36 930
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