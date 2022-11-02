На севере края завершается северный завоз

В рамках северного завоза в Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Туруханский, Северо-Енисейский, Мотыгинский и Енисейский районы доставлено около 82 тысяч тонн горюче-смазочных материалов и свыше 132 тысяч тонн угля. Ещё около восьми тысяч тонн топлива поступят в отдалённые северные поселки по автозимникам.

«Ситуация с аномальным обмелением реки Енисей внесла определённые коррективы в навигацию 2022 года. Часть грузов, которые планировалось получать и отгружать на воду в Красноярском речном порту, была переадресована в Лесосибирский порт. Тем не менее, северный завоз был выполнен в установленные сроки. Сформированного запаса будет достаточно, чтобы провести отопительный период на севере края без сбоев», - пояснил Антон Нарчуганов, руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов по Красноярскому краю.