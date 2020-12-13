На севере Красноярского края хотят построить ветрогенераторы

Идеей заставить северный ветер работать на людей поделился заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно–коммунального хозяйства края Евгений Федосеев. По его мнению, модернизация объектов энергетики позволит не только снизить нагрузку на региональный бюджет, но и обеспечить бесперебойное энергоснабжение территорий.

Альтернативную энергетику планируют внедрить в энергоизолированных районах региона, в числе которых — Таймыр. Так, в посёлке Тура в Эвенкии уже возводят автономную энергоустановку с солнечными модулями. Расчётная мощность новой станции — 2,5 МВт. Это первый солнечный проект подобного масштаба в крае. Частные инвесторы планируют завершить работы по монтажу в середине 2021 года. В прошлом году на долю ветроэнергетики приходилось почти 5,5% всего вырабатываемого в мире объёма электроэнергии и чуть менее трёх — на солнечную.

«Красноярский край богат топливно–энергетическими ресурсами — это миллиарды тонн разведанных запасов угля, нефти, газа. Красноярская, Богучанская, Усть–Хантайская и Курейская ГЭС дают более половины установленной мощности в энергетическом балансе региона. С развитием технологий будет увеличиваться доля возобновляемой энергии, но даже в долгосрочной перспективе отказ от традиционной энергетики невозможен», — говорит Евгений Федосеев.

Министр добавил, что минпром края совместно с Сибирским федеральным университетом изучают возможность развития ветрогенерации на Таймыре: «Это направление — один из источников энергоснабжения объектов инфраструктуры Севморпути и проектов комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь». Арктическая зона требует особых условий надёжности энергосистем».

Даже если альтернативная энергетика не станет основным видом генерации, она позволит повысить надёжность системы в целом: когда выходит из строя одно звено, его всегда можно продублировать другим. Кстати, Норильск считается одним из самых ветреных городов мира.