На севере Красноярского края обнаружили поселение с костями белого медведя

В устье Енисея на вершине сопки археологи провели небольшие раскопки и обнаружили весьма нестандартное место, похожее на поселение или даже святилище. По предварительной версии, объект датируется VII веком нашей эры. На месте раскопок были обнаружены расколотые кости, среди которых были найдены останки белого медведя, а также следы металлургического производства.

В этом месте в семидесятых годах уже проводились раскопки советским археологом Леонидом Хлобыстиным. Его находки были связаны с древним народом сихиртя, который населял Арктику до прихода самодийских народов. Представители редкого народа встречаются в мифологии современного коренного населения Арктики. По их словам, сихиртя — это маленькие люди со светлыми волосами и глазами. Их поселения можно было найти в сопках.