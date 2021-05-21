На Северном флоте сформирована новая экспедиционная группа для участия в очередной комплексной экспедиции в Арктику

Как сообщает пресс-служба СФ, в экспедиционную группу вошли наиболее подготовленные специалисты флота. Им предстоит в августе 2021 года совместно с экспедиционным отрядом Главного управления Минобороны и Мурманского регионального отделения Русского географического общества (РГО) обойти вокруг Южного острова Новой Земли на ледоколе «Илья Муромец».

Совместная экспедиция уже четвертый год будет проходить в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди».

Возглавит представительство Северного флота офицер штаба капитан 2-го ранга Сергей Зинченко. В прошлом году отряд под его руководством совершил ряд исторических открытий на маршруте вокруг Северного острова Новой Земли. Усилят экспедиционную группу специалисты гидрографической службы и операторы подводных аппаратов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.