На Северном морском пути будет работать «ледовый навигатор»

Северный морской путь (СМП) — важнейший транспортный коридор национального и мирового значения. Правительство профинансирует инфраструктурные проекты, необходимые для развития Северного морского пути.

В течение двух лет из федерального бюджета будет выделена субсидия в размере 3,8 млрд рублей. Средства будут направлены на создание «ледового навигатора».

Создание цифровой экосистемы включает установку бортовых автоматизированных информационно-измерительных комплексов на судах в акватории СМП, а также самолётах и вертолётах ледовой разведки. Предполагается, что благодаря данным таких комплексов удастся повысить точность оценки метеорологической и навигационной обстановки. Затем сформированный массив информации о погодных условиях, расположении судов и ледоколов, загруженности портов попадёт на Единую платформу цифровых сервисов СМП, где с ним смогут работать зарегистрированные пользователи – грузоперевозчики, судовладельцы, капитаны судов и страховщики.

На базе созданной информационной платформы будут оказываться логистические услуги судоходным компаниям, использующим Северный морской путь. Речь идёт в том числе об оформлении разрешений на проход судов, мониторинге, диспетчеризации, управлении работой флота.

Также правительство продолжает развивать инфраструктуру для Северного морского пути. Новым распоряжением утверждён объём бюджетных инвестиций в строительство нефтяного терминала Порт «Бухта Север». В 2023 году они составят более двух млрд рублей, а в 2024 году – более 1,6 млрд.

За счёт федерального финансирования будут проведены работы по углублению акватории порта, а также установлены средства навигации и объекты системы обеспечения безопасности мореплавания. Это даст возможность проводить морские суда ледового класса с суммой полезного груза свыше 120 тыс. т. Ввод в эксплуатацию новой портовой инфраструктуры намечен на 2024 год.

Порт «Бухта Север» будет обслуживать Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края вблизи Диксона. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом с парком для приёма и хранения нефти. Появление «Бухты Север» позволит к 2024 году увеличить суммарный объём грузоперевозок по СМП до 80 млн т.