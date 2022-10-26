На Северном морском пути будут мониторить ледовую обстановку

Все данные, которые будут собирать с помощью автоматизированной ледово-информационной системы «Север», будут предоставляться штабу морских операций ФГБУ «Главсевморпуть».

«Автоматизированная ледово-информационная система "Север" наглядно продемонстрировала возможность экстренной работы для обеспечения круглогодичного судоходства в арктических морях. Это потребует от нас максимальной вовлеченности и работы в режиме 24/7. Но мы к этому готовы. Все запросы штаба морских операций будут отработаны качественно и оперативно», - цитирует ТАСС слова директора ААНИИ Александра Макарова.

В пресс-службе ААНИИ подчеркнули, что способность их специалистов работать в таком режиме была подтверждена на деле в октябре, когда караван Ленского объединенного речного пароходства, попав в зону с тяжелыми для этих судов ледовыми условиями, обратился в центр «Север» за помощью. Тогда вся необходимая информация была собрана и передана в течение двух часов, в то время как обычно подобный запрос мог обрабатываться в течение двух суток.

Автоматизированная ледово-информационная система для Арктики (система «Север») осуществляет мониторинг ледовых и гидрометеорологических условий в Северном Ледовитом океане, а также оперативное гидрометеорологическое обеспечение мореплавания. Центром системы является ААНИИ, туда поступает информация из центров приема и обработки данных на арктическом побережье, а также с искусственных спутников Земли и автоматических метеорологических буев, дрейфующих на льду в Северном Ледовитом океане.